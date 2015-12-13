«Вильярреал» – «Реал». Онлайн-трансляция

Одним турниром у «Реала» стало меньше: мадридский клуб был исключен из Кубка Испании и теперь может всецело сосредоточиться на Примере и Лиге чемпионов. Выплеснуть накопившуюся злость «сливочные» могут в матче с «Вильярреалом», из-за которого они частично вылетели из Копа дель Рей.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Вильярреал» – «Реал». Начало в 22:30, не пропустите!