«Астон Вилла» – «Арсенал». Онлайн-трансляция

Пока «Астон Вилла» выглядит совсем удручающе: команда из Бирмингема единолично расположилась на последней строчке в турнирной таблице, одержала всего одну победу в сезоне и имеет худший показатель разности мячей. Что до «Арсенала», то лондонский клуб находится в лидирующей группе и вряд ли заметит сегодня под ногами сопротивление явного аутсайдера лиги.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Астон Вилла» – «Арсенал». Начало в 16:30, не пропустите!