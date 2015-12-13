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    • Ван Гаал: «Во втором тайме мне казалось, что мы можем победить»

    Ван Гаал: «Во втором тайме мне казалось, что мы можем победить»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал поражение в матче 16-го тура АПЛ против «Борнмута» (1:2).

    «Мы упустили победу из-за двух стандартов – это ненормально, ведь мы много внимания уделяем организации игры. Соперник разыгрывал стандарты по-разному, но все равно такого быть не должно. В первом тайме мы играли лучше, а во втором я думал, что мы можем победить, но один стандарт – и ты уже проигрываешь. Мы сделали все возможное, но «Борнмут» фантастически прессинговал, и нам было тяжело атаковать», – говорит ван Гаал.

    Источник: BBC

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    13.12.2015 00:04
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    Комментарии (13)
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    BARCLAYS_APL
    1449955719
    Когда кажется креститься надо. Если кажется значит сам не знаешь как тренируешь. Уходить надо тебе какой не будь Голландский клуб.
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    FanatSerj
    1449957481
    итить колотить, а сами когда забивать начнете? Максимум 1 гол за матч это счастье, конечно сложно выигрывать с таким скудным багажом голов.
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    Эльхан
    1449959789
    Я тут где-то читал что, Франц Бэк говорил про Гвардиолы что, ему будет комфортно в МЮ, да кого угодно пригласите, только увольте этого дебила Ван Кала
    Ответить
    djsid
    1449964117
    Да этого дауна давно пора гнать,он только деньги тратит,а ничего серьезнго выиграть не может!
    Ответить
    anri1703
    1449970283
    смотрел 2 тайм мю возили как команду любительскую ( и без стандартов борнмут имел моменты проиграли по делу демай вообще не какой блинд чудил
    Ответить
    olegiovchenko
    1449984642
    Ван Дамм,вали на хер!!!
    Ответить
    1389
    1449986771
    wrong two van gaal louis out
    Ответить
    ManUtd-Volgograd
    1450001087
    "Борнмут фантитастически прессинговал"!!! Что ж они третьи с конца идут то??? МОжет просто МЮ не бегал, а пешком ходили??? Второй гол это просто как любителям забили! Вали из команды неадекват голландский!
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    ManUtd-Volgograd
    1450001168
    Галя по моему с другой планеты! Всем видно, что команда не играет нихрена, а ему всё кажется обратное! Одуплись, идиотина!!!
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    ologreds
    1694996607
    numo451768
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