Ван Гаал: «Во втором тайме мне казалось, что мы можем победить»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал поражение в матче 16-го тура АПЛ против «Борнмута» (1:2).

«Мы упустили победу из-за двух стандартов – это ненормально, ведь мы много внимания уделяем организации игры. Соперник разыгрывал стандарты по-разному, но все равно такого быть не должно. В первом тайме мы играли лучше, а во втором я думал, что мы можем победить, но один стандарт – и ты уже проигрываешь. Мы сделали все возможное, но «Борнмут» фантастически прессинговал, и нам было тяжело атаковать», – говорит ван Гаал.