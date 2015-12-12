«Удинезе» – «Интер». Смотреть онлайн

Сегодня в рамках 16-го тура итальянской Серии А «Удинезе» на своем поле примет гостей из Милана. Матч состоится на стадионе «Фриули» и начнется в 22:45 по московскому времени. На данный момент хозяева с 18-ю очками занимает 13-е место, а «Интер», набрав 33 балла, возглавляет турнирную таблицу.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Удинезе» – «Интер», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.