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    «Манчестер Сити» – «Суонси». Смотреть онлайн

    «Манчестер Сити», проиграв в прошлом туре «Сток Сити» со счетом 0:2, опустился на третье место, так что сегодня попытается отвоевать себе первую строчку. «Суонси» в кризисе, на 15-м месте в таблице. Некогда боевая команда рассыпалась и приблизилась к зоне вылета, поэтому не удивительно, что на днях руководство все-таки уволило Гарри Монка.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Манчестер Сити» – «Суонси», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 18:00.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2015 15:47
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