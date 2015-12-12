«Манчестер Сити» – «Суонси». Смотреть онлайн

«Манчестер Сити», проиграв в прошлом туре «Сток Сити» со счетом 0:2, опустился на третье место, так что сегодня попытается отвоевать себе первую строчку. «Суонси» в кризисе, на 15-м месте в таблице. Некогда боевая команда рассыпалась и приблизилась к зоне вылета, поэтому не удивительно, что на днях руководство все-таки уволило Гарри Монка.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Манчестер Сити» – «Суонси», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 18:00.