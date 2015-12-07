«Матч ТВ»: телепрограмма передач на 12-20 декабря

Суббота, 12 декабря

04:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США

06:30 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США

09:00 - Федор Емельяненко. Первый среди равных

10:00 - Новости

10:05 - Все на Матч!

11:00 - Новости

11:05 - Сердца чемпионов

11:30 - Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Мужчины. Прямая трансляция из Франции

12:30 - Новости

12:50 - Дублер

13:20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Австрии

14:10 - Новости

14:15 - Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 15 км. Свободный стиль. Трансляция из Швейцарии

15:30 - Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины. Прямая трансляция из Швеции

16:20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии

17:10 - Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 30 км. Свободный стиль. Трансляция из Швейцарии

19:15 - Все на Матч!

20:00 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Жеребьевка. Прямая трансляция

21:00 - Профессиональный бокс. Бой за титул WBA International в супертяжелом весе (А. Устинов - С. Питер. Д. Чудинов - Б. Симон. Прямая трансляция)

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Фигурное катание. Гран-при. Финал. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Испании

00:55 - Фигурное катание. Гран-при. Финал. Мужчины. Произвольная программа. Трансляция из Испании

01:55 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Австрии

02:55 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Австрии

03:55 - Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 30 км. Свободный стиль. Трансляция из Швейцарии

04:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США

Воскресенье, 13 декабря

06:30 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США

09:30 - Профессиональный бокс. Отборочный бой по версии IBF (К. Мурат (Германия) - С. Баррера (США). А. Магомедов (Россия) -)

11:30 - Поверь в себя. Стань человеком

12:00 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

12:30 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

13:00 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Австрии

14:45 - Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Финал. Трансляция из Швейцарии

16:20 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии

18:05 - Все на Матч!

19:00 - Дрим тим

19:30 - Волейбол. Кубок России. Мужчины. Финал. Прямая трансляция

21:00 - Баскетбол. Единая лига ВТБ ("Локомотив-Кубань" (Краснодар) - УНИКС (Казань))

22:25 - Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/8 финала. Прямая трансляция из Дании

00:00 - Все на Матч!

01:00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Женщины

02:25 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Мужчины

04:10 - Горные лыжи. Кубок мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из Франции

Понедельник, 14 декабря

06:30 - Дублер

07:00 - Новости

07:05 - Ты можешь больше!

08:00 - Новости

08:05 - Живи сейчас

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - Превратности игры

11:20 - Новости

11:30 - Дублер

12:00 - Новости

12:05 - Смешанные единоборства. UFC

14:00 - Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала. Прямая трансляция

14:30 - Все на футбол!

15:00 - Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала. Прямая трансляция

15:30 - Все на футбол!

16:00 - Операция "Динамо"

16:30 - Все на Матч!

17:30 - Безграничные возможности

18:00 - Дрим тим

18:25 - Континентальный вечер

19:25 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Йокерит" (Хельсинки) - "Медвешчак" (Загреб))

21:50 - Детали спорта

22:00 - Второе дыхание

22:25 - Реальный спорт

22:55 - Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция "Лестер" - "Челси"

01:00 - Все на Матч!

02:00 - Операция "Динамо"

02:30 - Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала

03:00 - Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала

03:30 - Все за Евро

04:00 - Большая история "Большого Востока"

Вторник, 15 декабря

06:30 - Дублер

07:00 - Новости

07:05 - Ты можешь больше!

08:00 - Новости

08:05 - Живи сейчас

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - Гонка для своих

11:50 - Удар по мифам

12:00 - Новости

12:05 - Профессиональный бокс. Отборочный бой по версии IBF (К. Мурат (Германия) - С. Баррера (США)

15:00 - Новости

15:30 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

16:00 - Новости

16:05 - Первые леди

16:30 - Реальный спорт

17:00 - Все на Матч!

18:00 - Мохаммед и Ларри. История одного боя

19:10 - Смешанные единоборства. UFC (Р. Роузи (США) - Х. Холм (США))

19:30 - Реальный бокс

20:30 - Вне ринга

21:00 - 1+1

21:55 - "Культ тура" с Юрием Дудем

22:25 - Футбол. Кубок Германии. Прямая трансляция "Бавария" - "Дармштадт"

00:30 - Все на Матч!

01:30 - Реальный спорт

02:00 - Профессиональный бокс. Отборочный бой по версии IBF (К. Мурат (Германия) - С. Баррера (США)

Среда, 16 декабря

05:00 - Цена золота

06:30 - Дублер

07:00 - Новости

07:05 - Ты можешь больше!

08:00 - Новости

08:05 - Живи сейчас

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - Перечеркнутый рекорд

11:30 - Спортивный интерес

12:30 - Новости

12:35 - Профессиональный бокс. Бой за титул WBA International в супертяжелом весе (А. Устинов - С. Питер. Д. Чудинов - Б. Симон)

14:30 - Не надо больше!

16:00 - Все на Матч!

16:55 - Баскетбол. Лига чемпионов. Женщины. Прямая трансляция (УГМК (Россия) - "Бурж" (Франция))

18:50 - Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины ("Белогорье" (Россия) - "Аркас" (Турция))

20:45 - Детали спорта

21:00 - Сердца чемпионов

21:30 - 1+1

22:25 - Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/4 финала. Прямая трансляция из Дании

00:30 - Все на Матч!

01:30 - Большая история "Большого Востока"

03:00 - Превратности игры

04:00 - Нет боли - нет победы

Четверг, 17 декабря

05:00 - Профессиональный бокс. Бой за титул WBA International в супертяжелом весе (А. Устинов - С. Питер. Д. Чудинов - Б. Симон)

06:30 - Дублер

07:00 - Новости

07:05 - Ты можешь больше!

08:00 - Новости

08:05 - Живи сейчас

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - Второе дыхание

10:30 - Цена золота

12:00 - Новости

12:05 - Смешанные единоборства. UFC

15:00 - Новости

15:05 - "Культ тура" с Юрием Дудем

15:35 - Новости

15:45 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

16:15 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Словении

18:00 - Все на Матч!

19:00 - Сердца чемпионов

19:25 - Лучшая игра с мячом

19:40 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция ("Химки" (Россия) - "Фенербахче" (Турция))

21:30 - Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины ("Динамо" (Россия) - "Зираатбанк" (Турция))

23:30 - Все на Матч!

00:30 - Гандбол. Кубок России. Мужчины. Финал

02:20 - Перечеркнутый рекорд

03:30 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Словении

Пятница, 18 декабря

05:00 - Гонка для своих

06:30 - Дублер

07:00 - Новости

07:05 - Ты можешь больше!

08:00 - Новости

08:05 - Живи сейчас

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - Удар по мифам

10:20 - Легенда о фехтовальщике

12:35 - Смешанные единоборства. UFC

16:05 - Новости

16:15 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Словении

18:00 - Все на Матч!

19:55 - Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Дании

21:30 - Спортивный интерес

22:25 - Лучшая игра с мячом

22:40 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция ("Уникаха" (Испания) - ЦСКА (Россия))

00:30 - Все на Матч!

01:30 - Легенда о фехтовальщике

03:40 - 1+1

04:30 - Путь бойца

Суббота, 19 декабря

05:00 - Профессиональный бокс (Д. Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми (Куба). Прямая трансляция из)

06:30 - Профессиональный бокс (Д. Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми (Куба). Прямая трансляция из)

08:15 - Новости

08:20 - Удар по мифам

08:30 - Мировая раздевалка

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - Спортивный интерес

11:00 - Новости

11:05 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

12:00 - Дублер

12:30 - Точка на карте

13:00 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Словении

14:00 - Безумный спорт с Александром Пушным

14:30 - Все на Матч!

15:20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Словении

16:15 - Лыжный спорт. Кубок мира. Прыжки с трамплина. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии

18:00 - Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Свободный стиль. Финал. Трансляция из Италии

19:45 - Реальный спорт

20:00 - Сноуборд. Кубок мира. Параллельный слалом. Прямая трансляция из Италии

21:00 - Дрим тим

21:30 - Безумный спорт с Александром Пушным

22:00 - Профессиональный бокс (Д. Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми (Куба))

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Стритфайтер

02:00 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Трансляция из Словении

03:30 - Вне ринга

04:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США

Воскресенье, 20 декабря

06:15 - Профессиональный бокс (Л. Ортиз (Куба) - Б. Дженнингс (США). Прямая трансляция из США)

06:30 - Профессиональный бокс (Л. Ортиз (Куба) - Б. Дженнингс (США). Прямая трансляция из США)

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Вся правда о...

10:30 - Первые леди

11:00 - Новости

11:05 - Поверь в себя. Стань человеком

11:30 - Дрим тим

12:00 - Безумный спорт с Александром Пушным

12:30 - 1+1

13:20 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

13:50 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Словении

14:50 - Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км. Классический стиль. Трансляция из Италии

16:05 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Словении

17:05 - Все на Матч!

17:55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. Прямая трансляция ("Нимбурк" (Чехия) - ЦСКА (Россия)

19:45 - Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10 км. Классический стиль. Трансляция из Италии

21:00 - Нет боли - нет победы

22:10 - Все на футбол!

22:40 - Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция "Интер" - "Лацио"

00:45 - Все на Матч!

01:45 - Тиффози. Итальянская любовь

02:15 - Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Мужчины. Трансляция из Италии

04:25 - Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины. Трансляция из Франции

Битва за формат или почему "Матч ТВ" так и не стали смотреть