«Матч ТВ»: телепрограмма передач на 12-20 декабря

Телеканал "Матч ТВ" продолжает обещать нам много интересных спортивных трансляций. Представляем телепрограмму на выходные и ближайшую неделю.
Суббота, 12 декабря
04:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США
06:30 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США
09:00 - Федор Емельяненко. Первый среди равных
10:00 - Новости
10:05 - Все на Матч!
11:00 - Новости
11:05 - Сердца чемпионов
11:30 - Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Мужчины. Прямая трансляция из Франции
12:30 - Новости
12:50 - Дублер
13:20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Австрии
14:10 - Новости
14:15 - Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 15 км. Свободный стиль. Трансляция из Швейцарии
15:30 - Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины. Прямая трансляция из Швеции
16:20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
17:10 - Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 30 км. Свободный стиль. Трансляция из Швейцарии
19:15 - Все на Матч!
20:00 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Жеребьевка. Прямая трансляция
21:00 - Профессиональный бокс. Бой за титул WBA International в супертяжелом весе (А. Устинов - С. Питер. Д. Чудинов - Б. Симон. Прямая трансляция)
23:00 - Все на Матч!
00:00 - Фигурное катание. Гран-при. Финал. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Испании
00:55 - Фигурное катание. Гран-при. Финал. Мужчины. Произвольная программа. Трансляция из Испании
01:55 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Австрии
02:55 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Австрии
03:55 - Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 30 км. Свободный стиль. Трансляция из Швейцарии
04:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США
Воскресенье, 13 декабря
06:30 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США
09:30 - Профессиональный бокс. Отборочный бой по версии IBF (К. Мурат (Германия) - С. Баррера (США). А. Магомедов (Россия) -)
11:30 - Поверь в себя. Стань человеком
12:00 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым
12:30 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым
13:00 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Австрии
14:45 - Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Финал. Трансляция из Швейцарии
16:20 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
18:05 - Все на Матч!
19:00 - Дрим тим
19:30 - Волейбол. Кубок России. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
21:00 - Баскетбол. Единая лига ВТБ ("Локомотив-Кубань" (Краснодар) - УНИКС (Казань))
22:25 - Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/8 финала. Прямая трансляция из Дании
00:00 - Все на Матч!
01:00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Женщины
02:25 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Мужчины
04:10 - Горные лыжи. Кубок мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из Франции
Понедельник, 14 декабря
06:30 - Дублер
07:00 - Новости
07:05 - Ты можешь больше!
08:00 - Новости
08:05 - Живи сейчас
09:00 - Новости
09:05 - Все на Матч!
10:00 - Новости
10:05 - Превратности игры
11:20 - Новости
11:30 - Дублер
12:00 - Новости
12:05 - Смешанные единоборства. UFC
14:00 - Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала. Прямая трансляция
14:30 - Все на футбол!
15:00 - Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала. Прямая трансляция
15:30 - Все на футбол!
16:00 - Операция "Динамо"
16:30 - Все на Матч!
17:30 - Безграничные возможности
18:00 - Дрим тим
18:25 - Континентальный вечер
19:25 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Йокерит" (Хельсинки) - "Медвешчак" (Загреб))
21:50 - Детали спорта
22:00 - Второе дыхание
22:25 - Реальный спорт
22:55 - Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция "Лестер" - "Челси"
01:00 - Все на Матч!
02:00 - Операция "Динамо"
02:30 - Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала
03:00 - Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала
03:30 - Все за Евро
04:00 - Большая история "Большого Востока"
Вторник, 15 декабря
06:30 - Дублер
07:00 - Новости
07:05 - Ты можешь больше!
08:00 - Новости
08:05 - Живи сейчас
09:00 - Новости
09:05 - Все на Матч!
10:00 - Новости
10:05 - Гонка для своих
11:50 - Удар по мифам
12:00 - Новости
12:05 - Профессиональный бокс. Отборочный бой по версии IBF (К. Мурат (Германия) - С. Баррера (США)
15:00 - Новости
15:30 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым
16:00 - Новости
16:05 - Первые леди
16:30 - Реальный спорт
17:00 - Все на Матч!
18:00 - Мохаммед и Ларри. История одного боя
19:10 - Смешанные единоборства. UFC (Р. Роузи (США) - Х. Холм (США))
19:30 - Реальный бокс
20:30 - Вне ринга
21:00 - 1+1
21:55 - "Культ тура" с Юрием Дудем
22:25 - Футбол. Кубок Германии. Прямая трансляция "Бавария" - "Дармштадт"
00:30 - Все на Матч!
01:30 - Реальный спорт
02:00 - Профессиональный бокс. Отборочный бой по версии IBF (К. Мурат (Германия) - С. Баррера (США)
Среда, 16 декабря
05:00 - Цена золота
06:30 - Дублер
07:00 - Новости
07:05 - Ты можешь больше!
08:00 - Новости
08:05 - Живи сейчас
09:00 - Новости
09:05 - Все на Матч!
10:00 - Новости
10:05 - Перечеркнутый рекорд
11:30 - Спортивный интерес
12:30 - Новости
12:35 - Профессиональный бокс. Бой за титул WBA International в супертяжелом весе (А. Устинов - С. Питер. Д. Чудинов - Б. Симон)
14:30 - Не надо больше!
16:00 - Все на Матч!
16:55 - Баскетбол. Лига чемпионов. Женщины. Прямая трансляция (УГМК (Россия) - "Бурж" (Франция))
18:50 - Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины ("Белогорье" (Россия) - "Аркас" (Турция))
20:45 - Детали спорта
21:00 - Сердца чемпионов
21:30 - 1+1
22:25 - Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/4 финала. Прямая трансляция из Дании
00:30 - Все на Матч!
01:30 - Большая история "Большого Востока"
03:00 - Превратности игры
04:00 - Нет боли - нет победы
Четверг, 17 декабря
05:00 - Профессиональный бокс. Бой за титул WBA International в супертяжелом весе (А. Устинов - С. Питер. Д. Чудинов - Б. Симон)
06:30 - Дублер
07:00 - Новости
07:05 - Ты можешь больше!
08:00 - Новости
08:05 - Живи сейчас
09:00 - Новости
09:05 - Все на Матч!
10:00 - Новости
10:05 - Второе дыхание
10:30 - Цена золота
12:00 - Новости
12:05 - Смешанные единоборства. UFC
15:00 - Новости
15:05 - "Культ тура" с Юрием Дудем
15:35 - Новости
15:45 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16:15 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Словении
18:00 - Все на Матч!
19:00 - Сердца чемпионов
19:25 - Лучшая игра с мячом
19:40 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция ("Химки" (Россия) - "Фенербахче" (Турция))
21:30 - Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины ("Динамо" (Россия) - "Зираатбанк" (Турция))
23:30 - Все на Матч!
00:30 - Гандбол. Кубок России. Мужчины. Финал
02:20 - Перечеркнутый рекорд
03:30 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Словении
Пятница, 18 декабря
05:00 - Гонка для своих
06:30 - Дублер
07:00 - Новости
07:05 - Ты можешь больше!
08:00 - Новости
08:05 - Живи сейчас
09:00 - Новости
09:05 - Все на Матч!
10:00 - Новости
10:05 - Удар по мифам
10:20 - Легенда о фехтовальщике
12:35 - Смешанные единоборства. UFC
16:05 - Новости
16:15 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Словении
18:00 - Все на Матч!
19:55 - Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Дании
21:30 - Спортивный интерес
22:25 - Лучшая игра с мячом
22:40 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция ("Уникаха" (Испания) - ЦСКА (Россия))
00:30 - Все на Матч!
01:30 - Легенда о фехтовальщике
03:40 - 1+1
04:30 - Путь бойца
Суббота, 19 декабря
05:00 - Профессиональный бокс (Д. Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми (Куба). Прямая трансляция из)
06:30 - Профессиональный бокс (Д. Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми (Куба). Прямая трансляция из)
08:15 - Новости
08:20 - Удар по мифам
08:30 - Мировая раздевалка
09:00 - Новости
09:05 - Все на Матч!
10:00 - Новости
10:05 - Спортивный интерес
11:00 - Новости
11:05 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым
12:00 - Дублер
12:30 - Точка на карте
13:00 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Словении
14:00 - Безумный спорт с Александром Пушным
14:30 - Все на Матч!
15:20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Словении
16:15 - Лыжный спорт. Кубок мира. Прыжки с трамплина. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии
18:00 - Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Свободный стиль. Финал. Трансляция из Италии
19:45 - Реальный спорт
20:00 - Сноуборд. Кубок мира. Параллельный слалом. Прямая трансляция из Италии
21:00 - Дрим тим
21:30 - Безумный спорт с Александром Пушным
22:00 - Профессиональный бокс (Д. Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми (Куба))
23:00 - Все на Матч!
00:00 - Стритфайтер
02:00 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Трансляция из Словении
03:30 - Вне ринга
04:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США
Воскресенье, 20 декабря
06:15 - Профессиональный бокс (Л. Ортиз (Куба) - Б. Дженнингс (США). Прямая трансляция из США)
06:30 - Профессиональный бокс (Л. Ортиз (Куба) - Б. Дженнингс (США). Прямая трансляция из США)
09:00 - Новости
09:05 - Все на Матч!
10:00 - Вся правда о...
10:30 - Первые леди
11:00 - Новости
11:05 - Поверь в себя. Стань человеком
11:30 - Дрим тим
12:00 - Безумный спорт с Александром Пушным
12:30 - 1+1
13:20 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым
13:50 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Словении
14:50 - Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км. Классический стиль. Трансляция из Италии
16:05 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Словении
17:05 - Все на Матч!
17:55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. Прямая трансляция ("Нимбурк" (Чехия) - ЦСКА (Россия)
19:45 - Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10 км. Классический стиль. Трансляция из Италии
21:00 - Нет боли - нет победы
22:10 - Все на футбол!
22:40 - Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция "Интер" - "Лацио"
00:45 - Все на Матч!
01:45 - Тиффози. Итальянская любовь
02:15 - Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Мужчины. Трансляция из Италии
04:25 - Горные лыжи. Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины. Трансляция из Франции
Битва за формат или почему "Матч ТВ" так и не стали смотреть