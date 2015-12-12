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    Родригес может продолжить карьеру в «Челси»

    Колумбийский легионер мадридского «Реала» Хамес Родригес в зимнее трансферное окно может пополнить ряды лондонского «Челси». Представитель английской Премьер-лиги внимательно наблюдает за ситуацией, которая сложилось с футболистом в Мадриде.

    В текущем сезоне полузащитник провел всего шесть матчей и забил три мяча в чемпионате Испании. Наставник «сливочных» Рафаэль Бенитес утверждает, что футболист не восстановился до конца после травмы, хотя сам Хамес Родригес убеждает журналистов в обратном. По словам игрока, если в ближайшее время ситуация не изменится, то он покинет клуб.

    По данным transfermarkt.de, трансферная стоимость колумбийца составляет 80 миллионов евро.

    Источник: A Bola

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    12.12.2015 13:15
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    Комментарии (7)
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    Лыков
    1449915595
    На азара обмен
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    Deadpool_mazafaka_biz
    1449916435
    врятли
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    talgatnurzhanov2006
    1449919204
    да не нужен он вообще, тем более в Англии.
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    Romio-xxx
    1449927354
    Да перебор в Челси высококлассных атакующих полузащитников!!!Нападающего надо хорошего,а не психа Косту.
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    jinhae
    1449935378
    если не утка и возьмут вместо оскара в последних расстановках, будет шикарно
    Ответить
    Marchen
    1450069896
    он хорош!
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    ologreds
    1694996611
    numo451699
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