Родригес может продолжить карьеру в «Челси»

Колумбийский легионер мадридского «Реала» Хамес Родригес в зимнее трансферное окно может пополнить ряды лондонского «Челси». Представитель английской Премьер-лиги внимательно наблюдает за ситуацией, которая сложилось с футболистом в Мадриде.



В текущем сезоне полузащитник провел всего шесть матчей и забил три мяча в чемпионате Испании. Наставник «сливочных» Рафаэль Бенитес утверждает, что футболист не восстановился до конца после травмы, хотя сам Хамес Родригес убеждает журналистов в обратном. По словам игрока, если в ближайшее время ситуация не изменится, то он покинет клуб.

По данным transfermarkt.de, трансферная стоимость колумбийца составляет 80 миллионов евро.