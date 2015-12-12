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    • Бундеслига. «Байер» уничтожил «Боруссию» М, Чичарито сделал хет-трик

    Бундеслига. «Байер» уничтожил «Боруссию» М, Чичарито сделал хет-трик

    В матче 16-го тура Бундеслиги «Байер» не оставил шансов «Боруссии» М, отправив в ее ворота пять безответных мячей. Три из них на счету Чичарито, еще два забил Кисслинг.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 16-й тур

    Байер – Боруссия М – 5:0 (0:0)

    Голы:1:0 – Кисслинг, 30; 2:0 – Чичарито, 63; 3:0 – Кисслинг, 66; 4:0 – Чичарито, 75; 5:0 – Чичарито, 76.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2015 22:31
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    Комментарии (4)
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    anri1703
    1449951834
    горошек красавец ) не зря у сера Алекса был джокером)
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    джон базелон
    1449956990
    Продать Чичарито,Ди Марию и купить Депая,Марсиаля,да ещё последнего за такие бешеные деньги,так может только противный,самовлюбленный,эгоис
    тичный,старый Луи Ван Гал!Я не тренер и не футболист,но сразу сказал,что за мексиканца продали!Ну а покупка Марсиаля-это шедевр.Безусловно парень талантлив и возможно будет ещё блистать,но он не стои тех денег и ещё сыроват для основы МЮ!
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    джон базелон
    1449957052
    Что зря мексиканца продали(Т9 блин)
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    ologreds
    1694996611
    numo451696
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