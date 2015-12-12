Бундеслига. «Байер» уничтожил «Боруссию» М, Чичарито сделал хет-трик

В матче 16-го тура Бундеслиги «Байер» не оставил шансов «Боруссии» М, отправив в ее ворота пять безответных мячей. Три из них на счету Чичарито, еще два забил Кисслинг.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 16-й тур

Байер – Боруссия М – 5:0 (0:0)

Голы:1:0 – Кисслинг, 30; 2:0 – Чичарито, 63; 3:0 – Кисслинг, 66; 4:0 – Чичарито, 75; 5:0 – Чичарито, 76.

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