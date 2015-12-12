«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция

Скромный «Борнмут» уже сумел удивить футбольный мир, обыграв в предущем туре в гостях «Челси». Главный тренер команды Эдди Хоу назвал победу на «Стэмфорде» самой значимой в истории клуба. Наверняка, сегодня хозяева постараются повторить свой результат, тем более, что обескровленный травмами ведущих игроков «Манчестер Юнайтед» выглядит не столь мощно, как в предыдущие годы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед». Начало в 20:30, не пропустите!