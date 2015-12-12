«Барселона» – «Депортиво». Онлайн-трансляция

«Барселона» потеряла очки в предыдущем туре, не сумев удержать победный счет в матче с «Валенсией», которая играла далеко не в сильнейшем составе и не имеет права вновь терять очки. Главный тренер каталонцев Луис Энрике предоставил отдых ряду ведущих исполнителей в матче Лиги чемпионов против «Байера», чтобы команда лучше подготовилась к игре с «Депортиво».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Депортиво». Начало в 18:00, не пропустите!