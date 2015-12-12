Моуринью: «Лестер» заслужил первое место»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью накануне матча с «Лестером», который состоится в понедельник, отметил силу соперника, лидирующего в АПЛ.

«Они заслужили быть там, где они находятся, давайте честно. Я говорил пару недель назад, что не верю, что они могут стать чемпионами, и может быть, мне стоит дважды подумать, потому что одно дело, когда ты на первом месте после удачного старта в сентябре, и совсем другое, когда ты все еще на первой строчке в декабре, это уже совсем другая история, и они все еще там и добиваются результатов, значит, они могут выиграть титул».

Это будет нечто потрясающее, нечто, что поразит футбольный мир, иногда такое случается, так почему бы и нет. Они на первой строчке, потому что они прекрасно играют, а мы там, где мы есть, потому что мы играем плохо. У нас тот же потенциал, что и в прошлом сезоне, тот же тренер и те же игроки, и если мы там, где мы есть, то только потому, что не дотягиваем в качестве игры», – сказал Моуринью.