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    Моуринью: «Лестер» заслужил первое место»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью накануне матча с «Лестером», который состоится в понедельник, отметил силу соперника, лидирующего в АПЛ.

    «Они заслужили быть там, где они находятся, давайте честно. Я говорил пару недель назад, что не верю, что они могут стать чемпионами, и может быть, мне стоит дважды подумать, потому что одно дело, когда ты на первом месте после удачного старта в сентябре, и совсем другое, когда ты все еще на первой строчке в декабре, это уже совсем другая история, и они все еще там и добиваются результатов, значит, они могут выиграть титул».

    Это будет нечто потрясающее, нечто, что поразит футбольный мир, иногда такое случается, так почему бы и нет. Они на первой строчке, потому что они прекрасно играют, а мы там, где мы есть, потому что мы играем плохо. У нас тот же потенциал, что и в прошлом сезоне, тот же тренер и те же игроки, и если мы там, где мы есть, то только потому, что не дотягиваем в качестве игры», – сказал Моуринью.

    Источник: ФК «Челси»

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    12.12.2015 09:27
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    Комментарии (5)
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    talgatnurzhanov2006
    1449911856
    саумпгентон тоже в прошлом году был до декабря на 1 месте
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    Romio-xxx
    1449927588
    Я смотрел календарь Лестера,у них игры в основном со слабыми командами были.
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    BARCLAYS_APL
    1449955917
    Я хочу чтоб АПЛ без Лестера без Кристал Пэлас был.
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    ologreds
    1694996613
    numo451672
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