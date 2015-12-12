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    • Карпин: «Пять матчей подряд со счетом 0:0 воспринял с юмором»

    Карпин: «Пять матчей подряд со счетом 0:0 воспринял с юмором»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин рассказал, как он отнесся к пяти матчам своей команды на старте первенства, в которых не было забито ни одного гола.

    «Как воспринял пять матчей подряд со счетом 0:0? С юмором. Было больше чуда в этом, чем чего-то другого, что и доказали последующие результаты. Многие футболисты никогда не играли на этом уровне. Действовали на желании, энтузиазме, без должной физической подготовки. В этих пяти матчах не хватало сил на атаку, мастерства. А в обороне все отрабатывали, боролись, старались. Но понятно, что только на эмоциях больше месяца играть нельзя», – сказал Карпин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2015 08:48
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