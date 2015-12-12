Карпин: «Пять матчей подряд со счетом 0:0 воспринял с юмором»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин рассказал, как он отнесся к пяти матчам своей команды на старте первенства, в которых не было забито ни одного гола.

«Как воспринял пять матчей подряд со счетом 0:0? С юмором. Было больше чуда в этом, чем чего-то другого, что и доказали последующие результаты. Многие футболисты никогда не играли на этом уровне. Действовали на желании, энтузиазме, без должной физической подготовки. В этих пяти матчах не хватало сил на атаку, мастерства. А в обороне все отрабатывали, боролись, старались. Но понятно, что только на эмоциях больше месяца играть нельзя», – сказал Карпин.