Роналду: «Анчелотти похож на большого медведя»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился своим мнением о бывшем главном тренере мадридцев Карло Анчелотти.

«Мистер Анчелотти стал для меня невероятным сюрпризом. Вначале я думал, что он жесткий и немного высокомерный человек, но все оказалось наоборот. Он похож на большого медведя – милый и чувствительный. Он каждый день разговаривал с нами. Не только со мной, но и со всеми игроками. Он веселился с нами. Он невероятная личность, и я желаю каждому футболисту поработать с ним, потому что это фантастический человек и фантастический тренер. Я очень скучаю по нему, ведь мы выиграли много трофеев вместе. Я надеюсь когда-нибудь еще поработать с Анчелотти», – говорит Роналду.