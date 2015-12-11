Роналду три месяца играл с травмированным коленом

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду на протяжении последних трех месяцев играл с поврежденным коленом.

В ходе подготовки к нынешнему сезону у Роналду случился рецидив травмы подколенного сухожилия, которую игрок получил в сезоне прошлом. Чтобы избежать необходимости лечения, Роналду форсировал подготовку, поскольку считает, что физические нагрузки – лучший путь к выздоровлению.

Сообщается, что радость Роналду в матче шестого тура Лиги чемпионов против «Мальме» (8:0) была вызвана не только забитыми голами, но и тем, что болевые ощущения в колене исчезли.