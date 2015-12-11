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    • Моуринью: «Мне становится неловко, когда трибуны начинают петь и поддерживать меня, несмотря на результаты»

    Моуринью: «Мне становится неловко, когда трибуны начинают петь и поддерживать меня, несмотря на результаты»

    Наставник «Челси» Жозе Моуринью накануне поединка 16-го тура АПЛ против лидера «Лестер Сити» выразил болельщикам благодарность за поддержку в непростые для команды времена.

    «Соглашусь, что те результаты, которые показывает «Челси» в нынешнем сезоне нельзя было предсказать. Но несмотря ни на что, поединок с «Порту» дал понять, что мы можем справиться с непростой ситуацией, несмотря на невероятное давление.

    Скажу откровенно, когда трибуны «Стэмфорд Бридж» поют и выражают поддержку, меня охватывает чувство неловкости. Не имею понятия, как я обязан реагировать, хотя это является показателем того, что у поклонников «Челси» очень хорошая память», – сказал Моуринью.

    Моуринью трижды приводил «Челси» к победе в чемпионате Англии, столько же раз праздновал успех в Кубке английской лиги, а также по разу завоевывал Кубок и Суперкубок Англии. В нынешнем сезоне «аристократы» находятся на 14-м месте в таблице, имея в своем активе всего 15 очков после 15-ти туров.

    Источник: ФК «Челси»

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    11.12.2015 17:53
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