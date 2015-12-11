Нигматуллин: «При определенных обстоятельствах «Локомотив» может победить в Лиге Европы»

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил шансы российских клубов на стадии плей-офф в Лиге чемпионов и Лиге Европы, где наша страна будет представлена тремя клубами, пробившимися в весеннюю часть турниров.

«Главным определяющим в плей-офф еврокубков будет тот факт, как будут выступать сами наши команды, а не какие им попадутся соперники. Очень важно то, как клубы проведут сборы. Не думаю, что в Лиге Европы мы можем увидеть какого-то непроходимого конкурента. У «Зенита» в Лиге чемпионов, конечно, противники посерьезнее. Если смотреть на предполагаемых соперников «Локо» в 1/16 финала, то нежелательно было бы встретиться с «Боруссией». Остальные команды паровозу по плечу.

При удачном стечении обстоятельств «Локомотив» может даже пробиться в финал турнира и выиграть его. Для этого железнодорожникам не помешало бы усилить оборонительную линию в зимнее трансферное окно, чтобы подойти к еврокубковой весне в крепком состоянии. В целом «Зенит» вряд ли сумеет пройти в следующую стадию, а «Локомотив» и «Краснодар» смогут пробиться дальше», – сказал Нигматуллин.

Напомним, что борьбу на стадии плей-офф Лиги чемпионов продолжит «Зенит», а «Локомотиву» и «Краснодару» предстоит преодолеть барьер 1/16 финала Лиги Европы.