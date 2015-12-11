«Ренн» – «Кан». Смотреть онлайн

Сегодня в поединке 18-го тура чемпионата Франции «Ренн» будет принимать «Кан», находящийся на третьей строчке в таблице. Команды разделяют шесть очков и если красно-черным удастся добиться победы, они смогут приблизиться к лидирующей группе. «Кан» же в случае победы сместит «Анжер» со второй позиции в чемпионате.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Ренн» – «Кан», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало поединка – в 22:30.