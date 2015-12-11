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    Панов: «Чемпионат России слишком слаб для Анчелотти»

    Экс-форвард «Зенита» Александр Панов высказал одобрение по поводу приглашения сине-бело-голубыми на пост главного тренера Карло Анчелотти. Тем не менее, он отмечает, что в России у итальянского специалиста могут возникнуть некоторые проблемы, включая лимит на легионеров. Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что клуб из Санкт-Петербурга подпишет соглашение с Анчелотти по схеме «2+1». Предполагаемая зарплата итальянца составит 16 миллионов евро в год.

    «16 миллионов евро в год – серьезная сумма, она достаточно внушительно выглядит. Учитывая имя тренера и его личность в мировом футболе, такое приглашение выглядит отличным. Специалиста такого уровня в российских клубах еще не было. С другой стороны, учитывая лимит на легионеров, Анчелотти, если он все же возглавит «Зенит», придется строить команду из русских игроков, а это будет непросто, ведь в топовых европейских клубах он работал с мировыми звездами, где нет проблем с лимитом.

    «Зенит» – один из лидеров российского футбола, он имеет возможность потратить такую сумму. Приглашение Анчелотти можно ведь расценить и как пиар-кампанию, уж если такой тренер к нам приехал, то теперь возможно приглашение и топовых футболистов. Можно сказать, что это ход на будущее. И если есть возможность такого приглашения, то его можно встретить одобрительно.

    Мне он всегда нравился, всегда переживал за его команды. Я вижу его в топовом клубе, например, из Италии или Испании. Трудно пока представить Карло в России и, в частности, в «Зените». Мне кажется, что наш чемпионат для него слабый – поля, инфраструктура», – сказал Панов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2015 14:53
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