Источник: новым главным тренером «Зенита» станет Анчелотти

Карло Анчелотти согласился стать наставником «Зенита». Петербургский клуб и итальянский специалист уже достигли договоренности в финансовом вопросе. Оклад Анчелотти в «Зените» должен превысить тот, который был у итальянца в мадридском «Реале», и составит не менее 16 миллионов евро. Если так и произойдет, то Анчелотти станет вторым по зарплате тренером в мире после Жозе Моуринью (18 миллионов).

Ранее итальянец признавался, что у него имеется большое желание поработать с клубом, претендующим на победу в Лиге чемпионов.