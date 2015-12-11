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    • Источник: новым главным тренером «Зенита» станет Анчелотти

    Источник: новым главным тренером «Зенита» станет Анчелотти

    Карло Анчелотти согласился стать наставником «Зенита». Петербургский клуб и итальянский специалист уже достигли договоренности в финансовом вопросе. Оклад Анчелотти в «Зените» должен превысить тот, который был у итальянца в мадридском «Реале», и составит не менее 16 миллионов евро. Если так и произойдет, то Анчелотти станет вторым по зарплате тренером в мире после Жозе Моуринью (18 миллионов).

    Ранее итальянец признавался, что у него имеется большое желание поработать с клубом, претендующим на победу в Лиге чемпионов.

    Источник: Известия

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    11.12.2015 14:28
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    Комментарии (11)
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    DEN_i_SKA
    1449833446
    Известия, это ведь нереально...
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    andrebest4
    1449836441
    фас...спит))))))))) на фоне всего происходящего в стране инфа более чем странная)))
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    pioneeer
    1449836564
    Под АВБ не стали брать Фалькао и Моутиньо, а тут Анчелотти согласен работать с Дзюбой и Анюковым?
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    Biatlon1st
    1449837301
    Лол, но в принципе, вполне реально и понятно. Хочет под старость лет подзаработать, как и Капелло. Только одно дело выигрывать ЛЧ с Роналду, Рамосом и Бэйлом, а другое - тренировать Дзюбу да Лодыгина. Придти то он может и придет, только далеко не факт, что он тут чего-то добьется.
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    nim-
    1449837573
    Ага, уже летит. Вместе с Гвардиолой. И Моуриньо еще с собой прихватили.
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    Biatlon1st
    1449837804
    Анчелотти в Зенит, Моуриньо в Спартак, Гвардиола в ЦСКА, а тренер сборной - мистер Беляш Слуцкий!)))
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    AndresLoko
    1449838996
    Удалите эту бредятину, уже Зенит опроверг официально.
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    Diman67
    1449839577
    Зеня, не тупи! Возьми лучше Бекиича. и лучше и дешевле!
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    LokoGoGo
    1449842107
    еще днем сказали, что Анчелотти не заинтересован
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    ologreds
    1694996617
    numo451602
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