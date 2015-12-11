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    • Карпин: «Приглашение Широкова при Якине выглядело странным»

    Карпин: «Приглашение Широкова при Якине выглядело странным»

    Бывший наставник «Спартака» Валерий Карпин считает, что приглашение хавбека Романа Широкова в стан красно-белых в период руководства Мурата Якина выглядело не совскем логичным.

    «Кажется странным, что Широкова пригласили именно в тот момент, когда команду возглавил тренер, абсолютно далекий от спартаковского стиля. Значит, к россиянам одно, к иностранцам другое. Но это не только в футболе, а вообще во всем. Мне кажется, это связано с нашим советским прошлым. Тогда уже возник стереотип, что за рубежом все лучше. Хотя, на мой взгляд, это не так», – отметил Карпин.

    Напомним, вторую половину прошлого сезона Широков провел в аренде в «Краснодаре», в составе которого завоевал «бронзу» чемпионата России 2014/15. В последнее время, игрок перестал попадать в основной состав команды из-за нежелания руководства «Спартака» продлевать с ним контракт, заканчивающийся летом следующего года. Сообщается, что Широков вновь будет арендован командой Олега Кононова, где проведет оставшиеся полгода своего контракта с красно-белыми. После этого, полузащитник станет игроком «горожан» безо всяких оговорок, подписав полноценный контракт в качестве свободного агента.

    В текущем сезоне Широков выходил на поле в 14-ти матчах, в которых трижды снабжал партнеров результативными передачами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2015 12:30
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