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    • У «Зенита» запланированы сборы в Катаре, Португалии и Испании

    У «Зенита» запланированы сборы в Катаре, Португалии и Испании

    Футболисты «Зенита» выйдут из отпуска 10 января. Медицинское обследование команды запланировано на 10 и 11 января. Уже 12 января «Зенит» отправится на первый зимний сбор, который пройдет в Катаре.

    Второй сбор команды из Санкт-Петербурга пройдет в Португалии. Он запланирован с 30 января по 7 февраля. «Зенит» примет участие в турнире Atlantic Cup с участием «Эребру», «Норчепинга», «Орхуса», «Брондбю» и чешского клуба «Яблонец». Также в планах провести товарищеский матч с «Бенфикой». В случае, если клубы станут соперниками по 1/8 финала Лиги чемпионов, этот матч будет отменен.

    Место третьего зимнего сбора пока уточняется, но по предварительным данным он пройдет в Испании.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    11.12.2015 11:53
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