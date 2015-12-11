У «Зенита» запланированы сборы в Катаре, Португалии и Испании

Футболисты «Зенита» выйдут из отпуска 10 января. Медицинское обследование команды запланировано на 10 и 11 января. Уже 12 января «Зенит» отправится на первый зимний сбор, который пройдет в Катаре.

Второй сбор команды из Санкт-Петербурга пройдет в Португалии. Он запланирован с 30 января по 7 февраля. «Зенит» примет участие в турнире Atlantic Cup с участием «Эребру», «Норчепинга», «Орхуса», «Брондбю» и чешского клуба «Яблонец». Также в планах провести товарищеский матч с «Бенфикой». В случае, если клубы станут соперниками по 1/8 финала Лиги чемпионов, этот матч будет отменен.

Место третьего зимнего сбора пока уточняется, но по предварительным данным он пройдет в Испании.