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    «Локомотив» и «Краснодар» заработали по 5 миллионов

    После завершения группового этапа Лиги Европы стали известны предварительные доходы российских клубов. Рекордсменом в этом списке стал «Краснодар«, который заработал около 5,18 миллиона евро: 2,4 миллиона евро клуб получит за участие в групповом турнире, 1,444 миллиона – за четыре победы, 150 тысяч – за ничью с ПАОКом, 500 тысяч – за первое место в группе и еще 500 тысяч – за выход в плей-офф.

    Казанский «Рубин« заработал около 3,34 миллиона евро: 2,4 миллиона за участие в групповом турнире, 360 тысяч евро за победу над «Сьоном», и столько же за две ничьих. Еще по 220 тысяч евро клубы получат за участие в квалификации Лиги Европы.

    Прибыль «Локомотива« составит около 4,84 миллиона евро: 2,4 миллиона за выступление в групповом турнире, 1,08 миллиона – за три победы, 360 тысяч евро – за две ничьи, 500 тысяч – за первое место в своей группе и еще столько же – за выход в плей-офф.

    Доходы российских клубов могут вырасти за счет маркетингового пула в размере 152,4 миллиона евро, который будет распределяться позже.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2015 07:15
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    Комментарии (7)
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    Кузмич
    1449816930
    я конечно почему о что-то может не понимаю, но почему у 3 клубов разная сумма за ничьи? (Краснодар 150, Рубин 180, Локо 120). И откуда у Локо 3 ничьи? 3 победы (1 Спортинг, 2 Скендербеу), 2 ничьих (Бешикташ) и 1 поражение (Спортинг). Уто-то вообще проверяет материал перед публикацией?
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    koka7751
    1449819641
    Рубин - слабаки! Билю надо в ФНЛ, пускай доигрывает до пенсии, если возьмут.
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    headdevil
    1449825160
    Ну вот, а говорят в ЛЕ нереально заработать
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    ologreds
    1694996619
    numo451572
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