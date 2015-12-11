«Локомотив» и «Краснодар» заработали по 5 миллионов

После завершения группового этапа Лиги Европы стали известны предварительные доходы российских клубов. Рекордсменом в этом списке стал «Краснодар«, который заработал около 5,18 миллиона евро: 2,4 миллиона евро клуб получит за участие в групповом турнире, 1,444 миллиона – за четыре победы, 150 тысяч – за ничью с ПАОКом, 500 тысяч – за первое место в группе и еще 500 тысяч – за выход в плей-офф.

Казанский «Рубин« заработал около 3,34 миллиона евро: 2,4 миллиона за участие в групповом турнире, 360 тысяч евро за победу над «Сьоном», и столько же за две ничьих. Еще по 220 тысяч евро клубы получат за участие в квалификации Лиги Европы.

Прибыль «Локомотива« составит около 4,84 миллиона евро: 2,4 миллиона за выступление в групповом турнире, 1,08 миллиона – за три победы, 360 тысяч евро – за две ничьи, 500 тысяч – за первое место в своей группе и еще столько же – за выход в плей-офф.

Доходы российских клубов могут вырасти за счет маркетингового пула в размере 152,4 миллиона евро, который будет распределяться позже.