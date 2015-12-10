Губернатор: «Конкретных задач перед «Ростовом» пока не ставим, но было бы хорошо закончить чемпионат в шестерке»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поделился ожиданиями от весенней части чемпионата России, отметив, что шестое место «Ростова» по итогам сезона будет воспринято как хороший результат.

«Мы ждем весны и активно занимаемся вместе с руководством клуба подготовкой ко второй части чемпионата. Что касается каких-то конкретных задач по месту, мы их еще не определили. Достойным для нашего клуба по итогам будет, например, место в шестерке. Вторая часть сезона всегда сложнее, там немного иные правила: часть клубов, участвовавшая в иных турнирах, теперь будет играть только в чемпионате.

Нам предстоит серьезно поработать с организацией процесса управления футбольным клубом. Мы эту работу начали. Она связана со структурой управления, селекционной работой, которая проводится. Мы должны иметь систему подготовки футболистов и их продвижение в спорт высших достижений. На этом моменте команда должна быть поддержана. Мы стремимся принять все необходимые меры по решению финансовых, организационных, технических задач. Надеюсь, что у нас это получится», – отметил Голубев.

По итогам 18-ти туров РФПЛ желто-синие располагаются на втором месте в таблице с 34 очками, уступая лидирующему ЦСКА всего три очка.