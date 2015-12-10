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    • Губернатор: «Конкретных задач перед «Ростовом» пока не ставим, но было бы хорошо закончить чемпионат в шестерке»

    Губернатор: «Конкретных задач перед «Ростовом» пока не ставим, но было бы хорошо закончить чемпионат в шестерке»

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев поделился ожиданиями от весенней части чемпионата России, отметив, что шестое место «Ростова» по итогам сезона будет воспринято как хороший результат.

    «Мы ждем весны и активно занимаемся вместе с руководством клуба подготовкой ко второй части чемпионата. Что касается каких-то конкретных задач по месту, мы их еще не определили. Достойным для нашего клуба по итогам будет, например, место в шестерке. Вторая часть сезона всегда сложнее, там немного иные правила: часть клубов, участвовавшая в иных турнирах, теперь будет играть только в чемпионате.

    Нам предстоит серьезно поработать с организацией процесса управления футбольным клубом. Мы эту работу начали. Она связана со структурой управления, селекционной работой, которая проводится. Мы должны иметь систему подготовки футболистов и их продвижение в спорт высших достижений. На этом моменте команда должна быть поддержана. Мы стремимся принять все необходимые меры по решению финансовых, организационных, технических задач. Надеюсь, что у нас это получится», – отметил Голубев.

    По итогам 18-ти туров РФПЛ желто-синие располагаются на втором месте в таблице с 34 очками, уступая лидирующему ЦСКА всего три очка.

    Источник: ТАСС

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    10.12.2015 19:29
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    Комментарии (11)
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    Frozzen
    1449767186
    Скоро сливы начнутся,им в любом случае не позволят занять лч место
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    Диктор
    1449768073
    Человек объективно оценивает силы команды.
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    Лыков
    1449779892
    Недооцениваете вы курбана, Ждём побед и месту в тройке
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    cska-62
    1449781065
    Очень странные интервью из Ростова... Это не первое...Как бы предложения другим клубам обращаться по поводу "договорняков"... Очень надеюсь, что Бердыев как честный человек и замечательный тренер ко всему этому непричастен... Ну а чиновники от области и от клуба должны заявлять совсем иное: "Мы верим в Курбана Бердыева и в команду! Биться они будут за самые высокие места в первенстве! Что получится, то и получится... Пусть состав игроков у нас пока и уступает тому же "Зениту", но в футбол играет КОМАНДА... И под руководством ТРЕНЕРА!"
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    AleXXX 88
    1449805716
    а что им 6 место даст?
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    андрей андреев
    1449863361
    сО ВСЕМИ "ГРАНДАМИ" ВЕСНОЙ ИГРАЕМ ДОМА-И СУДЬИ НЕ ПОМОГУТ
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    ologreds
    1694996620
    numo451532
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