«Зенит» начнет подготовку ко второй части сезона в Катаре

«Зенит» отправился в месячный отпуск после поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Гента» (1:2). Отдых продлится до начала января, а затем команда соберется в Санкт-Петербурге для медосмотра, который пройдет в ММЦ «СОГАЗ». После завершения осмотра сине-бело-голубые отправятся на первый предсезонный сбор, местом проведения которого станет Катар.

Затем подопечным Андре Виллаш-Боаша предстоит отправиться на родину своего португальского наставника, где пройдет второй зимний сбор, в рамках которого «Зенит» станет участником турнира Atlantic Cup.

Подробная информация о расписании и трансляциях контрольных матчей будет опубликована позже.