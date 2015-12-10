Василий Березуцкий: «Сейчас чувствую себя нормально»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий сказал, что вскоре будет готов влиться в общую группу.

«Я сейчас нахожусь в Германии на реабилитации и вернусь в Москву только 7 января. Потом сразу улечу на отдых. Он продлится две недели, в течение которых я планирую вернуться в Германию, чтобы продолжить восстановление. Потом начнутся сборы. Сейчас я чувствую себя нормально.



Думаю, что буду готов к 20 января и уже смогу влиться в общую группу, хотя это будет зависеть от состояния здоровья», – сказал Березуцкий.