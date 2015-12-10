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    Нейсмит накормил сотни бездомных

    Нападающий «Эвертона» и сборной Шотландии Стивен Нейсмит отдал частью своей зарплаты на оплату рождественских обедов для бездомных и малоимущих семей.

    Шотландец организовал благотворительный вечер в Глазго. В прошлом году Нейсмит подарил бездомным билеты на домашние матчи команды.

    «Когда я не играл в «Рейнджерс» из-за травм, я понял, что это отличный шанс помочь другим. Я говорил с друзьями и семьями тех, кому хотел помочь. Это немного, но важно то, что я пытаюсь что-то делать», – сказал Нейсмит.

    Источник: The Guardian

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    10.12.2015 17:35
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    Комментарии (4)
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    FRZZ
    1449759053
    Молодец! Мужик!
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    AndresLoko
    1449762982
    Красавчик!!! Уважаю таких людей!!!
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    dudarik
    1449776807
    Уважуха!
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    ologreds
    1694996622
    numo451524
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