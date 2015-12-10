Нейсмит накормил сотни бездомных

Нападающий «Эвертона» и сборной Шотландии Стивен Нейсмит отдал частью своей зарплаты на оплату рождественских обедов для бездомных и малоимущих семей.

Шотландец организовал благотворительный вечер в Глазго. В прошлом году Нейсмит подарил бездомным билеты на домашние матчи команды.

«Когда я не играл в «Рейнджерс» из-за травм, я понял, что это отличный шанс помочь другим. Я говорил с друзьями и семьями тех, кому хотел помочь. Это немного, но важно то, что я пытаюсь что-то делать», – сказал Нейсмит.