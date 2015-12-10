Колыванов: «Надеюсь, долго не задержусь без работы»

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов надеется в скором времени найти себе новое место работы.
– Когда мы сможем увидеть вас в качестве тренера?
– Вот только прилетел из Дубая. Есть предложения – будем думать, рассматривать. Надеюсь, долго не задержусь без работы. Если это будет ФНЛ, то идеальный вариант – как «Уфа» – чтобы команда билась за выход в Премьер-лигу.
– Вы сегодня забили два года, не хотели бы продолжить карьеру игроком?
– Я бы с удовольствием, но мне здоровье не позволяет, старенький я очень.
– Скучаете по Уфе?
– Каждый раз как сюда приезжаю – душа поет. Те люди, с кем я работал всегда будут в моем сердце!