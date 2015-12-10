Червиченко: «Можно уговорить Анчелотти приехать в Россию»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что нельзя исключить возможность того, что московский клуб будет тренировать Карло Анчелотти.

«Думаю, можно уговорить Карло Анчелотти приехать в Россию. Тех людей, которые сейчас платят в нашем футболе, кризис не коснулся. Не за горами 15-летний юбилей «Спартака» без трофеев. Поэтому Федуну нужно что-то делать. Может, ставка на очень именитого тренера сработает. А может, и нет. У нас в чемпионате сборная Португалии в футболках «Динамо» ничего не показала. Нет гарантии, что итальянский тренер справится на отлично», — сказал Червиченко.