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    Червиченко: «Можно уговорить Анчелотти приехать в Россию»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что нельзя исключить возможность того, что московский клуб будет тренировать Карло Анчелотти.

    «Думаю, можно уговорить Карло Анчелотти приехать в Россию. Тех людей, которые сейчас платят в нашем футболе, кризис не коснулся. Не за горами 15-летний юбилей «Спартака» без трофеев. Поэтому Федуну нужно что-то делать. Может, ставка на очень именитого тренера сработает. А может, и нет. У нас в чемпионате сборная Португалии в футболках «Динамо» ничего не показала. Нет гарантии, что итальянский тренер справится на отлично», — сказал Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.12.2015 15:18
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    Комментарии (7)
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    Asbjorn
    1449754366
    Да не в тренера тут дело,а в большинстве футболистов и руководстве,
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    Taps
    1449756433
    Федуну надо отдать ворованные у народа деньги и вместе с ними и "Спартак".
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    Killofwrath
    1449761069
    Ну сборная Португалии так себе сборная в общем то и далеко не вся она была в Динамо
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    Шиина Маюри
    1449762272
    Да в Баварию он уйдет, всем уже это очевидно.
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    pravda
    1449814832
    Не поможет, потому, что в Спартаке нужен сиеминутный результат...чуть, что опять нового позовут. Хоть с приходом Аленичева думал, что в Спартаке появился человек, который на долго и которому будет позволительно, взлеты и падения для становления команды...но увы, катавасия видать продолжается. пс: не болел СМ
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    ologreds
    1694996622
    numo451512
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