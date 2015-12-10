Родионов: «Приоритетная задача «Спартака» – приобретение нападающего»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов сказал, что его клуб в первую очередь хочет приобрести нападающего.

«У «Спартака» есть трансферный план, он выполняется. О конкретных приобретениях пока говорить не готов, увидите все позже. Пока есть много вопросов по кандидатам. Приобретение нападающего – приоритетная задача.



Широков? На официальном сайте мы обозначили позицию, чтобы не было никаких слухов. Как только будут проведены переговоры, все сразу все узнают. Не можем обозначить какие-то сроки по поводу Широкова – все-таки это переговоры», – сказал Родионов.