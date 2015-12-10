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    • Родионов: «Приоритетная задача «Спартака» – приобретение нападающего»

    Родионов: «Приоритетная задача «Спартака» – приобретение нападающего»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов сказал, что его клуб в первую очередь хочет приобрести нападающего.

    «У «Спартака» есть трансферный план, он выполняется. О конкретных приобретениях пока говорить не готов, увидите все позже. Пока есть много вопросов по кандидатам. Приобретение нападающего – приоритетная задача.

    Широков? На официальном сайте мы обозначили позицию, чтобы не было никаких слухов. Как только будут проведены переговоры, все сразу все узнают. Не можем обозначить какие-то сроки по поводу Широкова – все-таки это переговоры», – сказал Родионов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.12.2015 14:18
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    Комментарии (3)
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    mik1954
    1449752579
    Приоритетная мясная задача отбросить понты и привыкнуть к своему середнячеству.... навсегда....
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    ologreds
    1694996622
    numo451508
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