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    • Виллаш-Боаш: «Зенит» сделает все, чтобы пробиться в четвертьфинал»

    Виллаш-Боаш: «Зенит» сделает все, чтобы пробиться в четвертьфинал»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш после поражения от «Гента» со счетом 1:2 в матче группового турнира Лиги чемпионов, отметил, что его команда нацелена на то, чтобы пробиться в четвертьфинал турнира.

    «Есть проблема – длинный зимний перерыв. После отпуска мы поедем в Катар и Португалию, будем готовиться. Важно также, что второй матч 1/8 финала пройдет на «Петровском» в зимний период. Это может доставить проблемы нашему сопернику. В любом случае мы сделаем все, чтобы пробиться в четвертьфинал», – сказал Виллаш-Боаш.

    Источник: ФК «Зенит»

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    10.12.2015 11:29
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    Комментарии (3)
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    Taps
    1449756639
    Андре Виллаш-Боаш, давай !, до свидания !
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    Beim
    1449933468
    халк сделает все, что бы зенит прошел в 1/4
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    ologreds
    1694996624
    numo451490
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