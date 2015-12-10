Виллаш-Боаш: «Зенит» сделает все, чтобы пробиться в четвертьфинал»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш после поражения от «Гента» со счетом 1:2 в матче группового турнира Лиги чемпионов, отметил, что его команда нацелена на то, чтобы пробиться в четвертьфинал турнира.

«Есть проблема – длинный зимний перерыв. После отпуска мы поедем в Катар и Португалию, будем готовиться. Важно также, что второй матч 1/8 финала пройдет на «Петровском» в зимний период. Это может доставить проблемы нашему сопернику. В любом случае мы сделаем все, чтобы пробиться в четвертьфинал», – сказал Виллаш-Боаш.