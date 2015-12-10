Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Зенит» заработал 25 миллионов в Лиге чемпионов

    Футболисты «Зенита», проиграв в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов «Генту» со счетом 1:2, упустили возможность заработать по итогам этой стадии розыгрыша 9 миллионов евро, которые полагались бы за шесть побед. Но и без того российский клуб пополнил клубную казну на 7,5 миллионов евро.

    Если приплюсовать сюда 12 миллионов евро за сам факт выступления в ЛЧ и 5,5 миллионов евро за выход в плей-офф, общая сумма призовых составила 25 миллионов евро. При этом у подопечных Андре Виллаша-Боаша отличные шансы заработать весной.

    В свою очередь, ЦСКА заработал только 14 миллионов евро – 12 за участие и 2 за победу и ничью на групповой стадии.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2015 09:30
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    sour12
    1449790434
    14 лямов это хорошо ...ещё бы потратить их на игрока сильного и Лероныча раскулычить на пару таких же игроков и цска точно возьмёт 1 место в рпл!!!!
    Ответить
    ologreds
    1694996624
    numo451482
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+