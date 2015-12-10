«Зенит» заработал 25 миллионов в Лиге чемпионов

Футболисты «Зенита», проиграв в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов «Генту» со счетом 1:2, упустили возможность заработать по итогам этой стадии розыгрыша 9 миллионов евро, которые полагались бы за шесть побед. Но и без того российский клуб пополнил клубную казну на 7,5 миллионов евро.



Если приплюсовать сюда 12 миллионов евро за сам факт выступления в ЛЧ и 5,5 миллионов евро за выход в плей-офф, общая сумма призовых составила 25 миллионов евро. При этом у подопечных Андре Виллаша-Боаша отличные шансы заработать весной.



В свою очередь, ЦСКА заработал только 14 миллионов евро – 12 за участие и 2 за победу и ничью на групповой стадии.