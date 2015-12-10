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    • Лопетеги: «С десятью очками команда обычно не выбывает из Лиги чемпионов»

    Лопетеги: «С десятью очками команда обычно не выбывает из Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Порту» Хулен Лопетеги после гостевого поражения от «Челси» (0:2) в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов прокомментировал результат встречи, отметив, что первый гол, пропущенный его командой, изменил ход игры.

    «С десятью очками команда обычно не выбывает из турнира, но мы должны принять это как факт. Мы проиграли предыдущий матч и было понятно, что сегодня нам будет нелегко в поединке с очень сильным соперником, которого устраивала ничья. Мы хорошо начали встречу, у нас был четкий план на игру, но первый гол, с которым нам крайне не повезло, все изменил», – сказал Лопетеги.

    Источник: УЕФА

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    10.12.2015 06:58
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    Комментарии (3)
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    Crooclin
    1449732987
    И с 12-ю очками преспокойно вылетают в Лигу Европы!
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    armpower13
    1449733514
    Рома вообще с 6-ю очками вышла!
    Ответить
    ologreds
    1694996624
    numo451473
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