Лопетеги: «С десятью очками команда обычно не выбывает из Лиги чемпионов»

Главный тренер «Порту» Хулен Лопетеги после гостевого поражения от «Челси» (0:2) в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов прокомментировал результат встречи, отметив, что первый гол, пропущенный его командой, изменил ход игры.



«С десятью очками команда обычно не выбывает из турнира, но мы должны принять это как факт. Мы проиграли предыдущий матч и было понятно, что сегодня нам будет нелегко в поединке с очень сильным соперником, которого устраивала ничья. Мы хорошо начали встречу, у нас был четкий план на игру, но первый гол, с которым нам крайне не повезло, все изменил», – сказал Лопетеги.