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    Виллаш-Боаш: «Судья не контролировал ситуацию»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился своими первыми впечатлениями от игры против «Гента» (1:2) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Я думаю, мы провели достаточно хороший матч. Мы приехали сюда проводить серьезный матч, несмотря на то что уже квалифицировались. Это позор, когда португальский судья себя так показывает. Команда уже вышла в следующий этап, а он ей показал семь желтых карточек. Мы приехали сюда играть, хотя эта игра уже ничего не значила. Мы могли бы привезти сюда не такой сильный состав, могли привезти „Зенит-2“, но не сделали этого из уважения к борьбе в группе, из уважения к сопернику. Судья не контролировал ситуацию», – заявил Виллаш-Боаш.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.12.2015 01:41
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Недовольный
    1449701672
    Если бы он ее контролировал,финальный счет был бы 2:0)
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    Asbjorn
    1449703816
    Началось
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    Zeff
    1449704728
    Ну и привез бы молодежь.
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    Диктор
    1449708557
    Опять ноет.
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    BorisoW
    1449714009
    Всемирный заговор против Зенита и АБВ отдельно.Интересно,он другие слова кроме "судья виноват" знает?
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    FanatSerj
    1449731264
    дайте платок женщине, утешьте её.
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    Symbol
    1449732221
    Опять ревет ))) Вот нудота!
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    джон базелон
    1449737261
    Нытик.
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    ologreds
    1694996626
    numo451468
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