Виллаш-Боаш: «Судья не контролировал ситуацию»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился своими первыми впечатлениями от игры против «Гента» (1:2) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я думаю, мы провели достаточно хороший матч. Мы приехали сюда проводить серьезный матч, несмотря на то что уже квалифицировались. Это позор, когда португальский судья себя так показывает. Команда уже вышла в следующий этап, а он ей показал семь желтых карточек. Мы приехали сюда играть, хотя эта игра уже ничего не значила. Мы могли бы привезти сюда не такой сильный состав, могли привезти „Зенит-2“, но не сделали этого из уважения к борьбе в группе, из уважения к сопернику. Судья не контролировал ситуацию», – заявил Виллаш-Боаш.