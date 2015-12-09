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    Агент: «Граната в «Спартаке» все устраивает»

    Агент Михаил Череповский, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Владимира Граната, прокомментировал информацию о том, что его клиент в ближайшее трансферное окно может перейти в столичное «Динамо».

    – Вашего клиента все устраивает в «Спартаке»?

    – Да.

    – Даже учитывая то, что в последних матчах Гранат не попадал в стартовый состав?

    – Наверное, да.

    – И никаких переговоров с другими клубами нет?

    – Мы не имеем на это права. У Владимира контракт со «Спартаком».

    – Есть информация, что Гранат может перейти в аренду в «Динамо». Как прокомментируете?

    – Без комментариев. Смысл говорить о том, чего я не знаю?

    – Такой переход вообще возможен, учитывая, как уходил Гранат из «Динамо»?

    – Не буду ничего комментировать. Не вижу предмета для разговора, – сказал Череповский.

    Гранат в нынешнем сезоне провел в составе красно-белых 9 матчей. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.12.2015 23:49
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    Комментарии (2)
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    sir_Alex
    1449742637
    А что его может не устраивать?
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    ologreds
    1694996626
    numo451458
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