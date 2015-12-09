Агент: «Граната в «Спартаке» все устраивает»

Агент Михаил Череповский, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Владимира Граната, прокомментировал информацию о том, что его клиент в ближайшее трансферное окно может перейти в столичное «Динамо».

– Вашего клиента все устраивает в «Спартаке»?

– Да.

– Даже учитывая то, что в последних матчах Гранат не попадал в стартовый состав?

– Наверное, да.

– И никаких переговоров с другими клубами нет?

– Мы не имеем на это права. У Владимира контракт со «Спартаком».

– Есть информация, что Гранат может перейти в аренду в «Динамо». Как прокомментируете?

– Без комментариев. Смысл говорить о том, чего я не знаю?

– Такой переход вообще возможен, учитывая, как уходил Гранат из «Динамо»?

– Не буду ничего комментировать. Не вижу предмета для разговора, – сказал Череповский.

Гранат в нынешнем сезоне провел в составе красно-белых 9 матчей. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

