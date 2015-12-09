Виллаш-Боаш: «Гент» тоже находится на пороге исторического события для себя»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш перед игрой с «Гентом» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов отметил, что шанс войти в историю имеют обе команды.

«Мы находимся в хорошей ситуации, уже выполнили задачу, одержали пять побед в пяти матчах, гарантировали себе первое место в группе. Сегодня мы должны сыграть сердцами, ведь имеем возможность войти в историю, одержав шесть побед. Но и соперник стоит на пороге исторического события для себя. Мы готовы, команда находится в хорошем состоянии, постараемся сделать все, чтобы добиться победы», – заявил португалец в эфире телеканала «Матч ТВ».