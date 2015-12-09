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    • Стаценко: «Кубань» пока никого не продает и рассчитается со всеми долгами до конца года»

    Стаценко: «Кубань» пока никого не продает и рассчитается со всеми долгами до конца года»

    Генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко опроверг информацию о том, что из-за долгов команда расстанется с рядом ведущих футболистов.

    «Проблемы есть, мы их решаем. Речи о том, что доигрывать сезон будет молодежный состав, нет. Играть – а не доигрывать – будет команда. Все, кто имеет контракт с «Кубанью», остаются в команде. Мы пока на трансфер никого не выставляем. Футболисты сейчас отдыхают, а 8 января по плану собираются и начинают подготовку. Что касается долгов, до Нового года все выплатим», – проинформировал Стаценко.

    Источник: Р-Спорт

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    09.12.2015 20:23
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    Комментарии (2)
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    Недовольный
    1449702248
    чем выплатите?печеньками,или зерном?
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    ologreds
    1694996626
    numo451445
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