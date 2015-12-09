Стаценко: «Кубань» пока никого не продает и рассчитается со всеми долгами до конца года»

Генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко опроверг информацию о том, что из-за долгов команда расстанется с рядом ведущих футболистов.

«Проблемы есть, мы их решаем. Речи о том, что доигрывать сезон будет молодежный состав, нет. Играть – а не доигрывать – будет команда. Все, кто имеет контракт с «Кубанью», остаются в команде. Мы пока на трансфер никого не выставляем. Футболисты сейчас отдыхают, а 8 января по плану собираются и начинают подготовку. Что касается долгов, до Нового года все выплатим», – проинформировал Стаценко.