Монк покинул пост наставника «Суонси Сити»

«Суонси Сити» прекратил сотрудничество с главным тренером команды Гарри Монком. Об этом сообщается на официальном сайте «лебедей».

«Решение об отставке принималось очень неохотно и с тяжелым сердцем. То, в какой ситуации мы оказались на данный момент, не лучшие результаты и выступления на протяжении последних трех месяцев, все это привело нас к столь печальному решению.

Гарри принял клуб в управление 22 месяца назад. За время работы с командой побил много клубных рекордов, но сейчас совершенно ясно, что нужно двигаться вперед. Решение не было легким, особенно учитывая историческую важность Гарри для клуба. Мы благодарим его за великолепную работу и желаем всего самого лучшего», – приводит слова спортивного директора «Суонси» Хью Дженкинса официальный сайт команды.

Сообщается, что валлийцы уже начали поиск нового тренера и планируют объявить о сменщике Гарри Монка в ближайшее время.