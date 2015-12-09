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    Монк покинул пост наставника «Суонси Сити»

    «Суонси Сити» прекратил сотрудничество с главным тренером команды Гарри Монком. Об этом сообщается на официальном сайте «лебедей».

    «Решение об отставке принималось очень неохотно и с тяжелым сердцем. То, в какой ситуации мы оказались на данный момент, не лучшие результаты и выступления на протяжении последних трех месяцев, все это привело нас к столь печальному решению.

    Гарри принял клуб в управление 22 месяца назад. За время работы с командой побил много клубных рекордов, но сейчас совершенно ясно, что нужно двигаться вперед. Решение не было легким, особенно учитывая историческую важность Гарри для клуба. Мы благодарим его за великолепную работу и желаем всего самого лучшего», – приводит слова спортивного директора «Суонси» Хью Дженкинса официальный сайт команды.

    Сообщается, что валлийцы уже начали поиск нового тренера и планируют объявить о сменщике Гарри Монка в ближайшее время.

    Источник: ФК «Суонси»

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    09.12.2015 19:34
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    Комментарии (2)
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    Hiddink95
    1449686788
    Да, жалко Монка. А ведь старт сезона у него каждый раз удавался на славу, особенно в прошлом сезоне...
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    ologreds
    1694996627
    numo451440
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