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    Болельщики «Кубани» написали открытое письмо

    Болельщики «Кубани» написали открытое письмо на имя губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с просьбой выполнить предвыборные обещания касательно клуба.

    «Уважаемый Вениамин Иванович! Цель данного письма — привлечь Ваше внимание к ситуации, сложившейся внутри и вокруг футбольного клуба «Кубань». Почти 90 лет футбольный клуб «Кубань» традиционно представлял наш регион среди наиболее известных и старых футбольных команд России. Так сложилось, что акционером НАО ФК «Кубань (причем на данный момент основным) является Администрация Краснодарского края, губернатором которого Вы являетесь.

    Перед выборами Вас на занимаемую ныне должность неоднократно звучали обещания о том, что ФК «Кубань» обеспечат достойное существование и место в ряду лучших клубов России. Также мы слышали, что Вы не будете «могильщиком» команды с давней историей. Кроме того, в многочисленных интервью, публикациях в СМИ и при личных встречах с болельщиками должностные лица Администрации края, включая вице-губернаторов, подтверждали указанные выше слова и утверждали, что Вы лично контролируете финансовое будущее клуба.

    Однако на сегодняшний день фактическое состояние дел в ФК «Кубань» является, мягко говоря, плачевным, если не сказать катастрофическим: долги, кредиты, многомесячные невыплаты заработной платы. Вызывают недоумение трансферные решения, особенно переходы игроков в стан ближайших конкурентов. И, конечно, удивляют проверки правоохранительных органов в структуре, которая является, по сути, собственностью края. При этом в бюджет нашего региона на 2016 год почему-то не заложены средства на финансирование ФК «Кубань».

    Многочисленная армия болельщиков «Кубани» не может допустить мысли о том, что клуб, за который играли и болели наши отцы и деды и начинают болеть наши дети, перестанет существовать. Или будет влачить непонятное существование в низших лигах.

    Просим Вас выполнить свои предвыборные обещания и обеспечить постоянное финансирование ФК «Кубань» в необходимых объемах на системной основе и на длительный срок, что позволит стабильно выступать среди команд Премьер-лиги и ставить достойные турнирные задачи», — говорится в письме.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.12.2015 16:07
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    Комментарии (13)
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    LDms
    1449668819
    Ребята, будьте реалистами, начинайте болеть за Краснодар. Сливать краевой бюджет на то, чтобы содержать команду в РФПЛ, это, по-моему, аморально. Тем более, что Кубань - традиционно команда первого-второго дивизионов. Сколько можно вбухивать бюджетные бабки в клуб, который за столько лет ни во что путёвое так и не вырос, и даже окупить сам себя не может. В детских садах нянечки по 3-4 тысячи зарплату имеют, а вы просите бюджетных денег на Кубань. Возьмите да скиньтесь своей "многочисленной армией болельщиков" на команду, если так хотите её в Премьер лиге. У вас в городе офигенная футбольная академия построена, там уже растёт будущее футбольное поколение, почти готов шикарный новый стадион, команда, которая прогрессирует и уже сейчас показывает игру в еврокубках, и всё это за счёт бизнеса, а не за счёт нянечек и медсестёр. А вы всё по инерции чахнете над своей Кубанью. Может хватит уже ныть
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    FANS86
    1449670085
    Там тоже Карлосы бегали и стадион новый, итог все знают.
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    ologreds
    1694996628
    numo451424
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