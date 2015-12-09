Костровский: «Кто-то из молодежи «Зенита» может получить шанс в матче с «Гентом»

Координатор академии «Зенита» Василий Костровский считает, что с «Гентом» может сыграть кто-то из молодежи клуба.

«Основная задача «Зенита» в последнем матче календарного года – показать себя профессионалами. Болельщики «Гента» наверняка захотят увидеть красивый футбол в исполнении каждой из команд. Ну а если поклонники сине-бело-голубых получат удовольствие не только от игры, но и от результата, который позволит поставить рекорд, то будет приятно вдвойне.

В Бельгию полетела целая группа молодых футболистов. Не думаю, что у них появится шанс выйти в стартовом составе. Впрочем, если в обороне у нас есть опытные игроки, которые могут выйти на замену, то в средней линии и в атаке освежить игру получится только за счет воспитанников. Замены по ходу матча будут, поэтому, как мне кажется, шанс молодежи Андре Виллаш-Боаш предоставит.

Я бы обратил внимание на то, что на этот матч отправились не такие уж и молодые игроки «Зенита»-2. Лишь Павлу Долгову пока только 19 лет. Дмитрий Богаев – это левый хавбек, думаю, что он мог бы заменить Мигеля Данни. Илья Зуев обычно выходит в центр обороны, а Андрея Иванова можно выпустить на фланг. Конечно, всем выйти не удастся, но я не сомневаюсь, что кто-то из них получит шанс», – сказал Костровский.