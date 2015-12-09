Никифоров: «Зенит» может повторить достижение «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров считает, что «Зенит» может повторить рекорд его команды из шести побед в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов.

«Уверен, что «Зенит» способен повторить это достижение, а во всем турнире добиться большего, чем мы тогда. Прогнозов давать не буду, но если «Зенит» выиграет Лигу чемпионов, буду только за. В первую очередь это рейтинговые очки для России.



Нет смысла сравнивать тот «Спартак» с нынешним «Зенитом». Лига чемпионов — сложный турнир, слабые команды там не играют. В «Зените» выступают иностранцы, а в «Спартаке» были только российские игроки. А так – все находятся в равном положении», – сказал Никифоров.