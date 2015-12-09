Срна: «Мы профессионалы и должны играть до конца»

Капитан «Шахтера» Дарио Срна считает, что его команда показала достойную игру в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Досадно, что не вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Неважно, в каких условиях мы находимся, – все профессионалы, должны играть до конца. Мы получаем зарплату, у нас хорошие контракты, поэтому обязаны вместе отвечать за результат и вместе делать шаг вперед. Хорошо играть в Париже и при этом уступить 0:2 – это плохо. Три очка – это три очка, и если сейчас мы находимся на третьем месте, значит, мы это заслужили. Но сегодня «Шахтер» показал, что может играть с ПСЖ.

В последние 20 минут матча с «Реалом» мы также это продемонстрировали. Но так должно быть на протяжении всех 90 минут. Повторюсь: главное впечатление от сегодняшнего поединка – мы можем сражаться с французами! Только с такими соперниками очень тяжело, если им не забиваешь. Это не чемпионат Украины, в котором у нас есть 10 моментов, чтобы провести три мяча. Здесь один момент и один гол могут решить исход противостояния. Подводя итоги, хочу сказать спасибо каждому футболисту «Шахтера», потому что это был очень тяжелый год: было много перелетов, тренировки и матчи на выезде. Спасибо партнерам за то, что показали характер, отдали свои силы на поле и на тренировках, чтобы поддерживать «Шахтер» на таком уровне. Благодарю болельщиков – хоть они и не с нами, но мы чувствуем их поддержку. Все знают, что мы играем для Донецка, Донбасса. Надеемся, что победит здравый смысл и политики сделают самый главный подарок на сегодня – принесут мир!», – сказал Срна.