Тарханов: «ЦСКА находится не в оптимальном состоянии»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов считает, что «армейцы» находятся не в лучшей форме.

«ЦСКА находится не в оптимальном состоянии. Тем менее «армейцы» достаточно неплохо оборонялись до пропущенных голов в матче с ПСВ. Кроме удара де Йонга головой с линии вратарской у голландцев не было моментов. В эпизоде с первым голом наша оборона не синхронно вышла, создавая положение вне игры. Голландская команда имела достаточно большое территориальное преимущество. Футболисты ПСВ двигались лучше, а ЦСКА наоборот немного тяжело играл. В атаке у нашей команды не все получалось: мы не успевали убегать в контратаки, тяжело играли в позиционном нападении.



Сложно сказать, был ли пенальти в эпизоде с Тошичем. Но игрок соперника его зацепил. Движение ноги было в сторону Тошича. Поэтому он упал, наверное, не сам.

Думаю, что «армейцам» нужны игроки, которые могут выйти на замену. Ведь вчера Слуцкий ни одной замены не сделал. Это, наверное, неспроста. Если Думбия уйдет, то команде, конечно, обязательно нужен нападающий такого же высокого уровня, как ивуариец», – сказал Тарханов.