Венгер: «Возможно, придется терпеть и мучиться»

Главный тренер «Арсенала« Арсен Венгер признался, что ждет сложной игры с «Олимпиакосом» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, в которой придется потерпеть и помучиться.

«Если мы сосредоточимся на игре, то голы придут. В идеале нам не хочется терпеть и мучиться, но, возможно, придется. Нужно отдать все силы, чтобы перепрыгнуть барьер и выйти из группы. Мы знаем, что сможем добиться этого.

У нас богатая история хороших матчей. Психологически нужно быть готовыми к любому развитию событий и стараться найти правильное решение. Мы извлекли уроки из матча с «Монако» в прошлом сезоне», – признался Венгер.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» – «Арсенал» состоится в среду, 9 декабря, в 22:45 по московскому времени.