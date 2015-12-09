«Байер» – «Барселона». Смотреть онлайн

«Байер» продолжает бороться за попадание в весеннюю стадию Лиги чемпионов, но для этого немецкому клубу нужно обыгрывать грозную «Барселону» в заключительном матче группового этапа турнира. Кроме того, многое будет зависеть и от параллельного матча «Ромы» и БАТЭ.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Байер» – «Барселона», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 22:45.