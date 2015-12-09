«Челси» – «Порту». Онлайн-трансляция

«Челси» в этом сезоне в Лиге чемпионов выступает гораздо более удачно, чем во внутреннем чемпионате. Для выхода в плей-офф лондонской команде нужно сделать последний шаг, который пришелся на матч с лидером группы G – «Порту».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Челси» – «Порту». Начало в 22:45, не пропустите!