«Гент» – «Зенит». Онлайн-трансляция

«Зенит» идет на повторение рекорда московского «Спартака» в Лиге чемпионов, для чего нужно обыграть «Гент». Вообще, вокруг этого матч больше обсуждений в связи с высказываниями мэра Гента на тему болельщиков из России, но футболистам не стоит отвлекаться на них.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Гент» – «Зенит». Начало в 22:45, не пропустите!