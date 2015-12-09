«Реал» повторил достижение «Ливерпуля», а Роналду установил личный рекорд

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Мальме» со счетом 8:0, чем повторил крупнейшую победу в истории основной сетки Лиги чемпионов. В этом же матче Криштиану Роналду установил личное достижение.

До вчерашнего вечера рекордом результативности единолично владел «Ливерпуль«, в сезоне 2007/08 разгромивший на групповом этапе «Бешикташ» со счетом 8:0. Что касается рекорда Роналду, который стал автором четырех из восьми голов «Реала«, то он оформил свой четвертый хет-трик в турнире. По этому показателю португалец уступает только Лионелю Месси, у которого пять хет-триков. Но Роналду обошел всех по количеству забитых мячей за один групповой этап – 11.

Самые крупные победы в Лиге чемпионов:

8:0: «Ливерпуль» – «Бешикташ», 06.11.2007

7:0: «Ювентус» – «Олимпиакос», 10.12.2003

7:0: «Арсенал» – «Славия» Прага, 23.10.2007

0:7: «Жилина» – «Олимпик», 03.11.2010

7:0: «Валенсия» – «Генк», 23.11.2011

7:0: «Бавария» – «Базель», 13.03.2012

0:7: БАТЭ – «Шахтер», 21.10.2014

7:0: «Бавария» – «Шахтер», 11.03.2015

7:1: «Манчестер Юнайтед» – «Рома», 10.04.2007

7:1: «Бавария» – «Спортинг» Лиссабон, 10.03.2009

1:7: «Динамо Загреб» – «Лион», 07.12.2011

7:1: «Барселона» – «Байер», 07.03.2012

1:7: «Рома» – «Бавария», 21.10.2014

6:0: «Олимпик» – ЦСКА Москва, 17.03.1993

6:0: «Лидс» – «Бешикташ», 26.09.2000

6:0: «Реал» – «Генк», 25.09.2002

6:0: «Арсенал» – «Брага», 15.09.2010

6:0: «Порту» – БАТЭ, 17.09.2014

6:0: «Челси» – «Марибор», 21.10.2014