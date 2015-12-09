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    • «Реал» повторил достижение «Ливерпуля», а Роналду установил личный рекорд

    «Реал» повторил достижение «Ливерпуля», а Роналду установил личный рекорд

    В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Мальме» со счетом 8:0, чем повторил крупнейшую победу в истории основной сетки Лиги чемпионов. В этом же матче Криштиану Роналду установил личное достижение.

    До вчерашнего вечера рекордом результативности единолично владел «Ливерпуль«, в сезоне 2007/08 разгромивший на групповом этапе «Бешикташ» со счетом 8:0. Что касается рекорда Роналду, который стал автором четырех из восьми голов «Реала«, то он оформил свой четвертый хет-трик в турнире. По этому показателю португалец уступает только Лионелю Месси, у которого пять хет-триков. Но Роналду обошел всех по количеству забитых мячей за один групповой этап – 11.

    Самые крупные победы в Лиге чемпионов:

    8:0: «Ливерпуль» – «Бешикташ», 06.11.2007

    7:0: «Ювентус» – «Олимпиакос», 10.12.2003

    7:0: «Арсенал» – «Славия» Прага, 23.10.2007

    0:7: «Жилина» – «Олимпик», 03.11.2010

    7:0: «Валенсия» – «Генк», 23.11.2011

    7:0: «Бавария» – «Базель», 13.03.2012

    0:7: БАТЭ – «Шахтер», 21.10.2014

    7:0: «Бавария» – «Шахтер», 11.03.2015

    7:1: «Манчестер Юнайтед» – «Рома», 10.04.2007

    7:1: «Бавария» – «Спортинг» Лиссабон, 10.03.2009

    1:7: «Динамо Загреб» – «Лион», 07.12.2011

    7:1: «Барселона» – «Байер», 07.03.2012

    1:7: «Рома» – «Бавария», 21.10.2014

    6:0: «Олимпик» – ЦСКА Москва, 17.03.1993

    6:0: «Лидс» – «Бешикташ», 26.09.2000

    6:0: «Реал» – «Генк», 25.09.2002

    6:0: «Арсенал» – «Брага», 15.09.2010

    6:0: «Порту» – БАТЭ, 17.09.2014

    6:0: «Челси» – «Марибор», 21.10.2014

    Источник: УЕФА

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    09.12.2015 09:54
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    Комментарии (9)
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    Protosser
    1449646117
    Как всегда - прекрасен) Забил 5 голов Шахтеру (2 с пенальти) и 6 голов Мальме)
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    kella
    1449646561
    Че за туфта в новости? Какие 11 голов? Это количество игроков в команде!
    Ответить
    Assalim
    1449664526
    Вот и Рон стрельнул. Но это Мальме, стрельнул бы против ПСЖ так....
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    tep
    1449674724
    Так Роналду же 4 мяча забил, тем самым сделав покер, почему вы пишите о трех мячах?
    Ответить
    grafff
    1449697965
    ура роналду забил мёльде 6 штук рекорд
    Ответить
    grafff
    1449698003
    пудель
    Ответить
    grafff
    1449698038
    деревянный мя ч ему!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ответить
    trudovik
    1449745653
    Рома частенько выкусывает по-крупному в еврокубках.
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    ologreds
    1694996630
    numo451390
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