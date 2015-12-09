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    Ван Гаал: «Этот результат трудно понять»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал исход матча шестого тура Лиги чемпионов против «Вольфсбурга» (2:3).

    «Этот результат трудно понять. Я счастлив, что мы забили, не счастлив от того, что мы дважды позволили сопернику забить через две минуты после наших голов. У меня нет анализа причин этого явления. Обычно у нас все с этим в порядке. Я уже говорил ранее, что у нас тяжелая группа, и это видно по нашим результатам и по результатам соперников», – говорит ван Гаал.

    Также наставник раскритиковал работу арбитров.

    «Должен сказать, что нам сегодня не очень-то везло с судейскими решениями, да и в первом матче тоже. В такой тяжелой группе неправильное решение может повлиять на то, выйдешь ты в плей-офф или нет».

    Источник: BBC

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    09.12.2015 01:58
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    Комментарии (8)
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    anri1703
    1449632349
    мне ЛВГ тяжело понять вроде тренер с именем но но
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    dolf666
    1449644038
    Что?? Тяжёлая группа?? ЛВГ стебёт таким образом?? перед стартом группового этапа у меня сомнения (50/50) вызывал только Вольфсбург (классная команда)...в случае с Цска и Псв обязаны были брать 12 очков. думаю не выход из такой "группки" ему долго не простят. Псв набрал 10!!! очков!!! а МЮ в ЛЕ с 8 очками(((
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    ЖОРРО
    1449644109
    Всегда виноват судья и плохой жребий...конечно!Из первой корзины ПСВ - это очень тяжёлый соперник(и МЮ это подтвердил,проиграв им),ЦСКА тоже просто супер сложный соперник(ничья в Москве тому подтверждение) ну а Вольфсбург...да,здесь соглашусь,из 4й корзины такой нежданчик...короче говоря,нужно уметь признавать поражение своей команды...жаль Луи это не умеет...
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    dolf666
    1449644136
    тяжелой такую группу могли считать Псв и Цска. Стыдно, стыдно должно быть за такую речь!!!
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    dimkka
    1449663706
    жена подарила капли что кардинально улучшили наш секс, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!я сам не знал и не верил пока не почитал эту статью --- http://sh.sg/maxim
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    ManUtd-Volgograd
    1449672641
    Твою тупость трудно понять
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    Marchen
    1449739571
    отмазы, по другому никак. и группа сложная и судей приплел!
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    ologreds
    1694996631
    numo451373
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