Ван Гаал: «Этот результат трудно понять»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал исход матча шестого тура Лиги чемпионов против «Вольфсбурга» (2:3).

«Этот результат трудно понять. Я счастлив, что мы забили, не счастлив от того, что мы дважды позволили сопернику забить через две минуты после наших голов. У меня нет анализа причин этого явления. Обычно у нас все с этим в порядке. Я уже говорил ранее, что у нас тяжелая группа, и это видно по нашим результатам и по результатам соперников», – говорит ван Гаал.

Также наставник раскритиковал работу арбитров.

«Должен сказать, что нам сегодня не очень-то везло с судейскими решениями, да и в первом матче тоже. В такой тяжелой группе неправильное решение может повлиять на то, выйдешь ты в плей-офф или нет».