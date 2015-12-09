Гвардиола: «Игра против загребского «Динамо» – это ЛЧ, а не товарищеский матч»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча шестого тура Лиги чемпионов против «Динамо» З.

«Это Лига чемпионов, а не товарищеский матч. Я жду от своих игроков лучшей игры, на которую они способны. Если завтра я увижу, что кто-то недостаточно сконцентрирован, у него будут неприятности. У меня еще не было такого футболиста, который не жаждал бы продемонстрировать лучшую игру и выиграть матч», – говорит Гвардиола.

Матч «Динамо» З – «Бавария» состоится в среду 9 декабря. Начало – в 22.45.