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    • Ломбертс: «Достижение «Спартака» в ЛЧ – прекрасная мотивация перед матчем с «Гентом»

    Ломбертс: «Достижение «Спартака» в ЛЧ – прекрасная мотивация перед матчем с «Гентом»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал о том, почему важно одержать шесть побед на групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, «Зенит» выиграл пять матчей, и завтра петербуржцам предстоит сыграть в шестом туре с «Гентом».

    «Победить в шести матчах подряд в рамках группового этапа Лиги чемпионов – это историческое достижение. Из российских команд лишь «Спартак» может похвастаться таким рекордом. А это прекрасная мотивация для того, чтобы одержать победу в Генте. Даже после завершения карьеры 18 очков из 18 возможных – это отличное воспоминание о тех временах, когда ты играл в футбол», – говорит Ломбертс.

    Также футболист рассказал о целях «Зенита» в плей-офф Лиги чемпионов.

    «Я думаю, что было бы неплохо дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов. Это был бы еще один исторический успех для «Зенита». К тому же на этой стадии произойти может все что угодно, многое зависит от случая. Если мы сможем дойти до полуфинала – это, конечно, не станет чудом, но подобное достижение точно будет великолепным для российской команды».

    Источник: ФК «Зенит»

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    08.12.2015 21:18
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    Комментарии (3)
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    Garrincha58
    1449615131
    кому сдалось это достижение про него в Европе никто и не помнит а вспомнят посмеются
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    Zeff
    1449629161
    Вам теперь только ЛЧ брать и не иначе. Про полуфиналы и прочую чушь, даже из головы выбрось.
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    ologreds
    1694996633
    numo451349
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