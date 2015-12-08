Ломбертс: «Достижение «Спартака» в ЛЧ – прекрасная мотивация перед матчем с «Гентом»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал о том, почему важно одержать шесть побед на групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, «Зенит» выиграл пять матчей, и завтра петербуржцам предстоит сыграть в шестом туре с «Гентом».

«Победить в шести матчах подряд в рамках группового этапа Лиги чемпионов – это историческое достижение. Из российских команд лишь «Спартак» может похвастаться таким рекордом. А это прекрасная мотивация для того, чтобы одержать победу в Генте. Даже после завершения карьеры 18 очков из 18 возможных – это отличное воспоминание о тех временах, когда ты играл в футбол», – говорит Ломбертс.

Также футболист рассказал о целях «Зенита» в плей-офф Лиги чемпионов.

«Я думаю, что было бы неплохо дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов. Это был бы еще один исторический успех для «Зенита». К тому же на этой стадии произойти может все что угодно, многое зависит от случая. Если мы сможем дойти до полуфинала – это, конечно, не станет чудом, но подобное достижение точно будет великолепным для российской команды».